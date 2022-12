Espanhóis dizem que Ronaldo só tem uma proposta em mãos

Avançado português continua à procura do próximo palco para a sua carreira.

Sem clube desde o dia 22 de novembro, altura em que deixou o Manchester United "por mútuo acordo", Cristiano Ronaldo continua à procura do próximo 'palco' para dar continuidade à sua carreira. Ora, segundo avança o 'AS' esta quarta-feira, o avançado português não tem muitas opções, uma vez que a única oferta que tem em mãos é mesmo a dos sauditas do Al Nassr.Garante também o jornal espanhol que nenhuma equipa europeia quer avançar por CR7 neste momento.Recorde-se que apesar de ter negado recentemente um acordo com a equipa do Médio Oriente, Ronaldo tem muitos milhões à sua espera na Arábia Saudita - um contrato de duas épocas e meia, a troco de 500 milhões de euros.