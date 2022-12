Internamento da mãe de Claudisabel atrasa funeral da cantora

Corpo da artista já foi autopsiado e libertado para a realização das cerimónias fúnebres.

A mãe da cantora Claudisabel está internada, pelo que o funeral da cantora não deverá acontecer nos próximos dias.Ao que oapurou, o corpo da artista já foi autopsiado e libertado para a realização das cerimónias fúnebres. No entanto, o funeral deve atrasar-se devido à ausência da mãe da cantora.A artista, de 40 anos, morreu num acidente de viação ao ao quilómetro 85 da A2, junto a Alcácer do Sal. Claudisabel regressava a Loulé, onde vivia, depois de atuar no programa da SIC ‘Domingão’ em Castanheira de Pera, a 400 quilómetros da sua terra natal.