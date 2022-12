Júlio Magalhães diz que era demitido se quisesse suspender programa dos emails do Benfica

"Aquilo era da responsabilidade do FC Porto e não passou por mim. Eu geria os outros 90% da grelha do canal", disse o jornalista.

Júlio Magalhães, antigo diretor de informação do Porto Canal e arguido no processo da divulgação dos emails do Benfica, defendeu hoje em tribunal que não teve qualquer responsabilidade no caso. "Aquilo era da responsabilidade do FC Porto e não passou por mim. Eu geria os outros 90% da grelha do canal. Eles tinham autonomia própria e eu não tinha interferência", começou por dizer o jornalista, que atualidade trabalha na CNN Portugal.Questionado pelo juiz se teria autonomia para fazer alguma coisa, como suspender o programa, no qual Francisco J. Marques revelou emails dos encarnados, Júlio Magalhães foi categórico. "Não podia fazer nada. Não tinha autonomia. Não podia censurar nada e nem sequer ponderei isso porque nunca me passou pela cabeça que aquilo não estivesse calcificado juridicamente", continuou.Já a procuradora do Ministério Público quis saber o que lhe acontecia se decidisse interferir e Júlio Magalhães respondeu que era demitido ou se demitia, insistindo que não tinha qualquer responsabilidade nos conteúdos do FC Porto que eram emitidos no Porto Canal.Os e-mails foram divulgados por Francisco J. Marques, então comentador assíduo no Universo Porto de Bancada, após serem selecionados por Diogo Faria. Júlio Magalhães foi acusado pelo Ministério Público por, alegadamente conhecendo o conteúdo do programa, não ter impedido a sua emissão. O processo começou na sequência de uma queixa do Benfica e de outros envolvidos.