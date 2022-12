Mau tempo alarga cratera de aldeia na Serra da Estrela

Cratera foi aberta na sequência de uma enxurrada em outubro.

Uma cratera no largo da aldeia do Sameiro, no concelho de Manteigas, Serra da Estrela, alargou-se na noite desta segunda-feira devido ao mau tempo.Desde terça-feira, encontram-se no local vários funcionários da autarquia de Manteigas para resolver a situação e tapar buraco.As temperaturas mais quentes no verão e os incêndios devastaram a encosta desta aldeia e, na sua sequência, vieram outras ocorrências.Em setembro e em outubro, após as cheias, a aldeia do Sameiro foi alvo de enxurradas que causaram um prejuízo superior a dois milhões de euros.A 22 de outubro deste ano, a violência das chuvas abriu um buraco no centro da aldeia. A câmara de Manteigas já estava fazer obras de reforço na zona da cratera para que esta não alagasse, mas as fortes chuvas fizeram com que a cratera se abrisse novamente e alargasse.Ao que opôde apurar, as habitações que estão localizadas perto desta cratera não estão em risco, mas a população está apreensiva.