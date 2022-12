Adepto argentino morre asfixiado com bandeira durante celebrações da vitória do Mundial

Acidente ocorreu poucos minutos após o apito final do encontro entre a Argentina e a França.

Sebastian Oscar Maciel, de 22 anos e de nacionalidade argentina, morreu no passado domingo enquanto celebrava a vitória do país no campeaonato do mundo, quando a bandeira que tinha amarrada ao pescoço ficou presa na mota em que circulava. A tragédia aconteceu no bairro de La Falda, em Bahia Blanca, a cerca de 400 quilómetros da capital argentina, Buenos Aires."Segundo várias testemunhas, o motociclista caiu na estrada onde se observou que usava a bandeira ao pescoço, pelo que, segundo as primeiras investigações, morreu de asfixia", referiu um porta-voz da polícia citado pelo jornal The Independent.O acidente ocorreu poucos minutos após o apito final do encontro entre a Argentina e a França, na final do Mundial do Qatar. Também no domingo, um outro adepto argentino, de 34 anos, morreu após cair de um prédio na cidade de Buenos Aires.O corpo desta segunda vítima foi encontrado na segunda-feira de manhã num parque de estacionamento por agentes da polícia. "Ele estava a saltar para o telhado, enquanto celebrava o triunfo da selecção, até que uma placa se partiu e caiu", referiu a polícia.