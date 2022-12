Ex-atleta do Benfica morre aos 18 anos

Dinis Caroço representou as águias entre as épocas 2019/20 e 2021/22.

aos familiares e amigos" do antigo basquetebolista.



O ex-basquetebolista do Benfica Dinis Caroço morreu, esta quarta-feira, vítima de doença prolongada, aos 18 anos.O atleta representou as águias entre as épocas 2019/20 e 2021/22.Numa nota de pesar publicada no site do clube, o "Sport Lisboa e Benfica e

A morte do jovem jogador também é lamentada pelo Belenenses, clube do seu irmão Tomás Caroço.

"O Dinis foi sempre um forte e leal adversário, que deixou admiração e respeito junto de todos que se cruzaram com ele", refere o clube do Restelo.

Nos últimos tempos, Dinis Caroço colaborava com a equipa técnica dos escalões jovens femininos do Santarém Basket, clube que se junta na manifestação de pesar.

"A família do Santarém Basket está hoje mais pobre com a dolorosa perda do seu ex-atleta Dinis Caroço, que atualmente colaborava na equipa técnica sub-16-18 femininos nos escalões de formação do Clube. À sua família e amigos a direção e órgãos sociais do Santarém Basket Clube manifestam o seu mais profundo pesar pelo prematuro desaparecimento do Dinis. Será sempre um de Nós", refere o clube numa mensagem nas redes sociais.

A cerimónia fúnebre será realizada na quinta-feira, a partir das 12h, no Crematório de Santarém.