SEF detém homem por tráfico de pessoas e resgata menor no aeroporto de Lisboa

Vítima foi sinalizada e resgatada, tendo sido adotados " todos os procedimentos necessários para proteger e salvaguardar" o menor.

O Tribunal de Relação de Lisboa decretou, esta quarta-feira, a medida de prisão preventiva para um cidadão estrangeiro, que tinha sido detido pelo crime de tráfico de pessoas, no passado domingo, no aeroporto de Lisboa. Durante as diligências o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras resgatou ainda uma menor que se encontrava em "contexto de especial vulnerabilidade", divulgou o SEF em comunicado.Foram também apreendidos um telemóvel, cinco passaportes e diversa documentação relacionada com a prática destes crimes.O suspeito é acusado ainda dos crimes de auxílio à imigração ilegal, uso de documentação de viagem alheia e falsificação de documentos.