Homem condenado a dez anos de cadeia por tentar matar vizinho à martelada em Matosinhos

Coletivo de juízes deu como provado que ao longo de quase uma década, o arguido infernizou a vida dos vizinhos.

O Tribunal de Matosinhos aplicou, esta quarta-feira, uma pena de dez anos de cadeia a um homem que, em agosto do ano passado, tentou matar um vizinho com um martelo.



O arguido foi condenado pelo crime de homicídio tentado, na forma simples, falsidade informática, violação de correspondência e ameaças. O coletivo de juízes deu como provado que ao longo de quase uma década, o arguido infernizou a vida dos vizinhos. Perseguia e ameaçava a comissão de moradores do prédio onde vivia na Senhora da Hora. Chegou a incendiar espaços do edifício, danificar carros, a furtar correspondência das caixas de correio e a fazer denúncias falsas contra os vizinhos.

Foi na sequência destes conflitos constantes que o arguido, que está em prisão preventiva, tentou matar o vizinho, com cerca de 40 anos. O homem - que se constituiu assistente no processo e era representado pela advogada Sónia Carneiro - foi hospitalizado após a violenta agressão.

O pai do arguido foi também julgado pelo crime de injúria, tendo sido condenado a pagar uma multa de 480 euros.