Operacionais do SEF caçam homicida em fuga sob disfarce de sem-abrigo

Um homicida em fuga – considerado perigoso e procurado pela Interpol – foi detido esta quarta-feira de manhã por elementos do SEF no Martim Moniz, em Lisboa.Leonardo Arcanjo, conhecido como ‘Leo Sapinho’, vivia em Portugal há mais de um ano, mas foi preciso que os operacionais do Setor Regional de Investigação de Lisboa se fizessem passar por sem-abrigo para confirmar que o fugitivo estava de facto a viver na zona da Mouraria. Ao fim de vários dias sob vigilância, ‘Leo Sapinho’ foi preso e será agora extraditado para o Brasil, onde tem uma pena de 15 anos e seis meses de prisão para cumprir.

