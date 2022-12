Mãe de Jéssica vê menina a morrer e vai para bar de karaoke cantar

Acusação revela inúmeras lesões internas e externas por todo o corpo e nas zonas genitais da criança.

Inês deixou a filha Jéssica pelo menos três vezes em casa da bruxa Tita. Fê-lo como forma de penhora, entregou a menina para garantir o pagamento de uma dívida.Um dia antes de Jéssica morrer, Inês esteve na casa da família onde a criança se encontrava há pelo menos seis dias. Viu-a, percebeu o seu sofrimento, mas nada fez para a salvar."Apesar de ter observado as lesões e de se ter apercebido do estado muito grave de saúde em que Jéssica Biscaia, sua filha, a arguida Inês Sanches regressou a casa, deixando-a ali entregue, sem contar tais acontecimentos a ninguém, nomeadamente ao seu companheiro, com o qual saiu à noite para um bar de karaoke."