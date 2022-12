Mãe usa faca da cozinha para matar o filho na Moita

Diogo Ramos da Cruz foi atingido pelo menos cinco vezes no peito e no pescoço.

Diogo Ramos da Cruz, de 20 anos, morreu já a caminho do hospital. A equipa do INEM que entrou no edifício localizado na Praceta Maria Helena Vieira, no Vale da Amoreira, Moita, encontrou o jovem ainda com batimentos cardíacos e tudo fez para o salvar, mas as lesões no pescoço e no peito eram muito graves. O ataque aconteceu na noite de terça-feira e a autora do crime, apanhada em flagrante pela PSP, é a própria mãe da vítima, que lhe infligiu pelo menos cinco facadas.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã.