“Não podia fazer nada. Não tinha autonomia”, Júlio Magalhães culpa FC Porto por divulgação dos emails

Júlio Magalhães, antigo diretor do Porto Canal e arguido no processo da divulgação dos emails do Benfica, admitiu esta quarta-feira em tribunal que seria despedido caso decidisse suspender o programa 'Universo Porto da Bancada'. "O que lhe acontecia se decidisse interferir?", questionou a procuradora do Ministério Público (MP). "A administração dizia-me que já não estava ali a fazer nada ou então demitia-me", afirmou o jornalista.