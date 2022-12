"A minha filha podia estar viva": Gabriela morreu de Covid-19 cinco dias depois de sair do hospital

"A minha filha podia estar viva, se não tivesse sido mandada para casa naquela tarde", diz Susana Quintas.

Susana Quintas não tem dúvidas: se não tivesse tido alta na tarde do dia 9 de dezembro, quando foi levada ao Hospital de Braga, a filha, Gabriela, não tinha morrido."A minha filha podia estar viva, se não tivesse sido mandada para casa naquela tarde, cinco horas depois de ter dado entrada no hospital e de lhe ter sido diagnosticada Covid-19", assegura a progenitora que, em entrevista à, quebrou o silêncio. Referindo que a morte de Gabriela, com 19 anos e portadora de síndrome de Dravet (doença genética rara), se deveu a "uma sucessão de erros", Susana assegura que "o primeiro e o mais grave foi essa alta do dia 9".