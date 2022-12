Governo cancela 220 contratos no Hospital das Forças Armadas

A não renovação, pelo Governo, dos contratos de avença a mais de 220 médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes operacionais do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa e Porto, que serve 250 mil militares, familiares e polícias, está a deixar “muito preocupadas” as associações de militares, alertam ao. A situação poderá, já a partir de 1 de janeiro, levar ao encerramento de Urgências e de quase 70 camas de internamento, bem como de uma “fortíssima” redução de cirurgias, consultas e exames, com atrasos em diagnósticos e tratamentos. “A situação coloca em causa os cuidados de saúde e leva à transferência de doentes para o Serviço Nacional de Saúde”, avisa aoMiguel Guimarães, bastonário dos Médicos.Saiba mais no site do Correio da Manhã