Porto vence Gil Vicente por 2-0 e está na 'final-four' da Taça da Liga

O FC Porto apurou-se esta quarta-feira para a 'final four' da Taça da Liga, competição que nunca ganhou, ao derrotar o Gil Vicente por 2-0 no Estádio do Dragão. Vai a seguir jogar com o Ac. Viseu.