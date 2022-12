Luís Montenegro acusa António Costa de ser cúmplice do Chega

“Se há pessoa que não tem moral nenhuma para falar em cercas sanitárias políticas é António Costa”, referiu o líder do PSD.

"Não temos pacto nenhum com o Chega", declarou esta quarta-feira o presidente do PSD em entrevista à. Luís Montenegro foi mais longe e acusou o PS de ser "cúmplice político do Chega porque ambos querem invadir o espaço político do PSD. Mas eu quero o espaço deles os dois".