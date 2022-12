Avô pedófilo abusa das quatro netas durante dez anos

Denúncia partiu de uma das vítimas mais novas que contou aos pais os atos sexuais a que era obrigada.

Durante dez anos, um reformado agora com 71 anos abusou sexualmente de quatro netas, quando estas tinham entre cinco e 12 anos. O caso chocou os inspetores da Polícia Judiciária devido ao número de crimes cometidos – ainda por determinar na totalidade – e ao facto de poder ter feito dezenas de outras vítimas ao longo da última década. Foi detido no início desta semana em Lisboa e já está na cadeia.Saiba mais no site do Correio da Manhã