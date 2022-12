Clubes portugueses gastam 243 milhões de euros só com salários

Mesmo reduzindo os plantéis, os clubes gastaram mais com os vencimentos dos atletas na época passada face à anterior.

Os clubes dos dois principais campeonatos gastaram 243 milhões de euros só com o salário dos jogadores em 2021/22. O dado consta do Anuário do Futebol Profissional Português, divulgado esta quarta-feira pela Liga de Clubes (LPFP).

No espaço de um ano, os vencimentos dos futebolistas aumentaram cinco milhões de euros face aos 238 milhões gastos em 2020/21. Curiosamente, esta subida de 2,1% aconteceu quando os clubes até emagreceram os seus quadros. Ou seja, o número de atletas sob contrato baixou 9,3%, de 1615 para 1465 jogadores.





