Mulher condenada a cinco anos e seis meses de prisão por matar peregrino

A condutora que atropelou cinco peregrinos, um deles mortalmente, em maio de 2018 em Moitas Venda, Alcanena, foi esta quarta-feira condenada a cinco anos e seis meses de prisão efetiva, em cúmulo jurídico, por seis crimes. Ângela Abreu, de 30 anos, foi considerada culpada de um crime de homicídio por negligência grosseira - em relação ao professor Álvaro Mayer, de 59 anos e natural de Salvaterra de Magos, que morreu no local -, três de ofensa à integridade física simples, um de omissão de auxílio e outro de condução perigosa de veículo. As vítimas seguiam para Fátima.Saiba mais no site do Correio da Manhã