António Costa deseja espírito solidário na sessão de boas-festas do Governo

Primeiro-ministro disse ainda que "com a guerra, temos momentos muito exigentes e duros outra vez”.

António Costa desejou esta quarta, na sessão de boas-festas do Governo, que, depois de vários anos de cooperação com o Presidente da República, “o próximo ano seja vivido no mesmo espírito de cooperação e solidariedade institucional”. Costa disse que, "com a guerra, temos momentos muito exigentes e duros outra vez”.

Já Marcelo considerou que os portugueses têm uma grande maturidade no sentido de irem encontrando formas de mudar a vida para se ajustarem aos efeitos da guerra. “Regimes autoritários falharam na recuperação, enquanto democracias com todas as fragilidades vão marcando pontos.”