Enfermeiros do SNS recebem vencimento de dezembro já com valor de janeiro do próximo ano

Ministério da Saúde indicou que com isto "descongela-se a progressão salarial dos enfermeiros, suspensa quase há 20 anos".

Cerca de 15 mil enfermeiros do SNS receberam esta quarta-feira o salário de dezembro já com os aumentos que teriam início apenas em janeiro do próximo ano.

Os profissionais de saúde consideram que é "um presente muito modesto" por parte do Ministério da Saúde, de acordo com o Expresso.

15,198 enfermeiros receberam o vencimento de dezembro com a nova posição remuneratória e retroactivos que começam a janeiro de 2022.

O gabinete do Ministério da Saúde afirmou em comunicado que "os enfermeiros do SNS recuperam a partir de hoje a progressão salarial decorrente da respetiva contagem de pontos, a que acresce o pagamento do valor calculado para esta atualização salarial com efeitos retroativos a janeiro de 2022. O compromisso central do Governo de valorização das carreiras profissionais que integram o SNS atinge um marco importante neste dia, em que um conjunto significativo de enfermeiros vai ver atualizada a sua posição remuneratória".

O ministério frisou ainda que com esta medida "descongela-se a progressão salarial dos enfermeiros, suspensa quase há 20 anos, o que permitirá que cerca de 20 mil enfermeiros subam uma ou duas posições remuneratórias, numa justa progressão que distingue e compensa os profissionais do SNS".