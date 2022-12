Homem com queimaduras nos braços após incêndio em apartamento com muita acumulação de lixo

Chamas deflagraram na noite de quarta-feira junto à Avenida Almirante Reis, em Lisboa.

O incêndio que deflagrou na noite de quarta-feira na Travessa do Forno aos Anjos, em Lisboa, junto à Avenida Almirante Reis, causou dois feridos, que foram resgatados pelos bombeiros assim que chegaram ao local. Uma das vítimas foi uma mulher de 60 anos, que inalou fumos e recusou-se a ir ao hospital. Um morador do rés-do-chão, de 57 anos, sofreu queimaduras nos braços e foi encaminhado para o Hospital de São José pelo INEM.



As chamas já se encontram apagadas, no entanto, o chefe dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, José Oliveira, alerta para o perigo de reacendimento. "No local há uma grande carga térmica, ainda há alguns fumos e alguns pontos quentes", refere.

"Trata-se de um apartamento que tinha muita acumulação de lixo", realça o chefe dos Bombeiros. A situação ainda está a ser averiguada.

"A intervenção dos bombeiros foi fundamental para [o incêndio] não se propagar para mais prédios", acrescenta José Oliveira.

No local estiveram 43 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros e cinco bombeiros de Beato e Olivais. O INEM, a Proteção Civil Municipal e a PSP também estiveram no local.

Relativamente às causas, as autoridades competentes já estão investigar.