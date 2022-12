CMTV líder no dia da visita de Zelensky e de entrevista a Montenegro

Nos 10 programas mais vistos no cabo, 7 são da CMTV, com destaque para Mercado, Grande Jornal da Noite, Notícias CM e Jornal às 7.

A CMTV liderou o mercado de informação nacional do cabo ao longo do dia de ontem, um dia marcado pela visita de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos da América e pela entrevista ao presidente do PSD Luis Montenegro no grande jornal da noite.

A CMTV obteve um share médio diário de 4,4%, o que equivale a uma audiência total de 2 milhões e 478 mil pessoas.

O canal CNN ficou a uma larga distância (1,7 milhões de pessoas), tal como a SIC Notícias (1,65 milhões de pessoas).

Nos 10 programas mais vistos no cabo, 7 são da CMTV, com destaque para o Mercado, o Grande Jornal da Noite, Notícias CM e Jornal às 7, nas quatro primeiras posições.

A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 232 dias, sem qualquer interrupção.

A CMTV está presente no canal 8 das plataformas de cabo. Ainda não está na TDT.

Os dados de audiência são das responsabilidade da GFK.