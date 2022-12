Polícia apreende arsenal de 27 pistolas automáticas num terminal de autocarros em São Paulo, Brasil

Armamento estava escondido nas mochilas de duas mulheres.

Um arsenal com 27 pistolas automáticas, presumivelmente destinado ao crime organizado, foi apreendido esta quarta-feira pela Polícia Militar (PM) no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte da cidade brasileira de São Paulo. O armamento estava escondido nas mochilas de duas mulheres que tinham acabado de desembarcar de um autocarro vindo do Rio de Janeiro.

Com as duas mulheres, que foram presas em flagrante delito por tráfico de armas, foram encontradas 24 pistolas automáticas e três armas longas, fuzis de guerra usados geralmente pelas forças militares e de segurança pública mas que as grandes fações criminosas também adoptaram para cometer crimes. Além das armas, nas mochilas das duas mulheres foram encontrados ainda 48 carregadores curtos e quatro longos para pistola e mais quatro para fuzis.

A PM diz ter desconfiado das duas mulheres ao observar pelas câmaras de monitoramento do terminal o desembarque dos passageiros oriundos do Rio e perceber que as suspeitas pareciam nervosas. Elas disseram à polícia que tinham sido contratadas no Rio de Janeiro por alguém que não conheciam para levar as armas a São Paulo e entregá-las a um outro desconhecido, que iria procurá-las ao desembarcarem, e que deveriam voltar imediatamente à capital fluminense com outra carga, não sabiam ainda de quê.