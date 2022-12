A Serpente. Serial killer que inspirou série da Netflix vai ser libertado

O

A Serpente, que inspirou uma série transmitida na Netflix, vai ser libertado de uma prisão no Nepal após ter cumprido 19 anos de prisão no país. A libertação de Charles Sobhraj foi ordenada pelo Supremo Tribunal do Nepal e espera-se que regresse a França, por ter nacionalidade francesa.Charles Sobhraj está ligado à morte de 20 turistas ocidentais na Índia e Tailândia ocorridos na década de 1970. Ficou conhecido como A Serpente por atrair os turistas e drogá-los, de forma a conseguir roubá-los e matá-los.

