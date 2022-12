Justiça decide que jovem de 28 anos não tem direito a pensão de alimentos porque não quer trabalhar

Pai divorciado pagou apoio durante 20 anos.

Uma juíza espanhola isentou um pai divorciado de pagar pensão de alimentos ao filho de 28 anos. O Tribunal Provincial de Pontevedra tomou a decisão pelo desinteresse do jovem em arranjar trabalho, refere o jornal El Faro de Vigo.



A decisão da suspensão da pensão de alimentos foi justificada pelo facto do jovem se encontrar sem trabalhar há muito tempo. A sentença foi baseada no código civil espanhol, no artigo 152,5º , que diz que é "extinta a obrigação de pagar pensão de alimentos a filhos maiores de idade quando a necessidade se deve à sua má conduta ou à falta de procura de trabalho".





A mãe do jovem alegou que o filho procurava incansavelmente emprego, mas que, mesmo com uma licenciatura, não conseguia arranjar trabalho.Em 2017, o jovem formou-se como técnico de som e, em 2020, fez um curso de empregado de mesa. Apesar de se ter inscrito no centro de emprego, o jovem não terá renovado o pedido, o que a justiça considerou como "ausência de interesse na procura ativa de emprego".

O progenitor pagou o apoio durante 20 anos.