Imigrante peruana desempregada vence lotaria de natal espanhola enquanto assiste ao sorteio ao vivo

Perla, uma mulher de nacionalidade peruana, que se encontra emigrada em Espanha, e está atualmente desempregada, foi uma das vencedoras da famosa lotaria espanhola 'Gordo de Navidad'.Passaram-se 40 segundos entre o anúncio do vencedor e Perla descobrir que era uma das grandes premiadas. Encontrava-se no no Teatro Real, com os dois filhos, e quando percebeu que tinha sido uma das vencedoras começou a chorar de felicidade, segundo o jornal espanhols El País.Perla trabalhou numa empresa de limpeza e hotelaria que prestava serviços no Palácio da Presidência, mas foi despedida há dois anos e encontrava-se atualmente desempregada. Afirmou que vai usar o dinheiro para comprar uma casa e pagar os estudos aos filhos.A mulher foi escoltada até uma ambulância por operacionais da proteção civil espanhola porque teve "um ataque de ansiedade" e foi tratada pelos médicos do Teatro real.Juan, um cidadão espanhol que vai todos os anos assistir à lotaria, disse que nunca tinha assistido a esta situação, ou seja, nunca viu ninguém que estivesse no Teatro Real no momento do sorteio a ser um dos vencedores do primeiro prémio.