Eurodeputada Eva Kaili vai ficar em prisão preventiva por mais um mês

Tribunal de Bruxelas rejeitou o pedido dos advogados de defesa, para libertarem Kaili e manterem-na com pulseira electrónica.

A eurodeputada grega e ex vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, vai continuar em prisão preventiva. O Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas, que investiga o alegado esquema de corrupção, descoberto no Parlamento rejeitou o pedido dos advogados de defesa, para libertarem Kaili e manterem-na com pulseira electrónica, e decidiu mantê-la sob custódia por mais um mês.No caso da defesa recorrer da decisão, o caso será revisto no prazo de 15 dias. "No interesse da investigação, nenhuma outra informação será dada nesta fase", disse o Ministério Público belga numa declaração emitida sete horas após a audiência, citado pelo jornal espanhol La Vanguardia.A eurodeputada socialista está acusada de estar envolvida num esquema de corrupção ligado ao Parlamento Europeu que abrange o Qatar.Kaili apareceu em tribunal esta quinta-feira de manhã, uma semana após os outros arguidos no processo, devido a uma greve prisional. O companheiro da eurodeputada Francesco Giorgi e o antigo chefe e alegado mestre, o antigo deputado italiano Pier Antonio Panzeri, estão também em prisão preventiva.