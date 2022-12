Menina fica presa dentro de máquina de brinquedos ao tentar roubar peluches

Queensland, na Austrália, enquanto estava com a família."O meu marido ficou chocado, mas eu comecei a rir", disse a mãe da criança, Melanie Pike, ao Channel 7 News. A mulher explicou que a filha Poppy tentou roubar alguns ursinhos de peluche durante um desafio com a irmã gémea. No entanto, a tentativa de roubo acabou por não correr como esperado, já que a menina se infiltrou na caixa de vidro pela abertura e não conseguiu sair.

A mãe contou que as meninas estavam a brincar e que depois uma das crianças gritou "mãe , a Poppy está presa na máquina de venda automática". Melanie Pike filmou o momento em que a filha bate de forma furiosa no vidro. "Como é que te vamos tirar daí", perguntou a mãe à menina.Com a ajuda do pai, que a puxou através da abertura pela qual a criança tinha entrado na máquina, Poppy conseguiu sair do equipamento. "Aprendeste a lição? Vais voltar a roubar", questionou Melanie. A criança respondeu de imediato que "não", assegurando, no entanto, que "a única maneira de conseguir um dos prémios é roubá-lo".