Anuário CM: As figuras do ano e os acontecimentos que marcaram 2022

No dia 30 de dezembro, o CM oferece aos seus leitores um documento histórico: tudo o que de mais importante aconteceu no ano.

António Costa é a Figura do Ano, ao conquistar a maioria absoluta nas legislativas de 30 de janeiro, contra todas as expectativas. Não tem tido vida fácil ao comando do Governo socialista, primeiro a pandemia, depois a guerra, pelo meio vários escândalos que têm abanado o executivo, mas continua a resistir a tudo e a todos. E já deixou o aviso: "Habituem-se!"Saiba mais no site do Correio da Manhã