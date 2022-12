Hospitais a meio-gás na quadra natalícia

Norte e Algarve são as únicas regiões que vão manter a totalidade dos blocos de partos a funcionar até à próxima segunda-feira. A região de Lisboa e Vale do Tejo é, pelo contrário, aquela em que há mais condicionamentos, com partilha de recursos para manter pelo menos um bloco de partos por área de influência. Também para o período do Ano Novo, a resposta articulada das maternidades está a ser ultimada no Serviço Nacional de Saúde (SNS).Saiba mais no site do Correio da Manhã