Eva Kaili vai continuar em prisão preventiva

Tribunal belga negou o pedido da defesa para libertação da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu com pulseira eletrónica.

Um juiz belga decidiu esta quinta-feira manter a eurodeputada Eva Kaili em prisão preventiva por mais um mês, enquanto prosseguirem as investigações sobre o alegado envolvimento da antiga vice-presidente do Parlamento Europeu num esquema de corrupção para promover o Qatar, anfitrião da final do Campeonato do Mundo de futebol.