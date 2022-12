Mais de 230 mil pessoas passam o Natal sozinhas em Portugal

Uma sondagem da Intercampus para o CM/CMTV indica que 2,8% da população adulta residente em Portugal continental vai passar o Natal sozinha. Segundo os Censos de 2021, esta população equivale a cerca de 8,3 milhões de indivíduos, pelo que

os 2,8% representam 232 mil pessoas. A grande maioria dos portugueses (86,6%) afirma que vai gozar a quadra natalícia com a família ou apenas com o cônjuge/companheiro (4,1%), o que significa um total de quase 9 milhões de pessoas.Saiba mais no site do Correio da Manhã