Ena Pá 2000 vão dar o último concerto da carreira no dia 31 em Lisboa

Manuel João Vieira diz que ainda está "um disco inteiro, novo, por editar", que a ser lançado "será como um testamento".

O anúncio de que os Ena Pá 2000 vão dar o último concerto da carreira no dia 31, no Titanic Sur Mer, em Lisboa, quase deixou o mundo da música nacional em estado de sítio.Saiba mais no site do Correio da Manhã