Marcus Edwards pode facilitar a venda de Porro para o Tottenham

Londrinos têm 50% dos direitos económicos do jogador inglês.

Tottenham está decidido a contratar Pedro Porro e já admite utilizar Marcus Edwards para baixar o preço do espanhol, apurou o CM.O técnico dos ingleses, Antonio Conte, tem referido com insistência que o clube precisa de aproveitar todos os mercados de transferência para reduzir o défice de competitividade para as outras equipas com ambições na Premier League. Nesse sentido, apontou Porro como uma das prioridades já para janeiro.Saiba mais no site do Correio da Manhã