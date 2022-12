Dois grupos destroem carro à martelada em roubo violento

Caso, registado em vídeo por moradores da zona, deixa dúvidas sobre o que de facto aconteceu, mas revela um cenário de extrema violência.

A GNR está a investigar a denúncia de um alegado roubo violento de um automóvel – ‘carjacking’ – ocorrido ao final da tarde de quarta-feira no Pinhal Novo, em Palmela. O caso, registado em vídeo por moradores da zona, deixa dúvidas sobre o que de facto aconteceu, mas revela um cenário de extrema violência, com troca de agressões entre os vários envolvidos e um carro totalmente destruído com um martelo e à pedrada.Saiba mais no site do Correio da Manhã