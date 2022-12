Advogado condenado por violência contra a mãe escapa à Justiça

António Franco Fernandes recorreu e tentou constituir-se advogado da própria mãe num novo processo.

António Franco Fernandes, advogado de profissão, continua a furtar-se à Justiça. Foi condenado por vários crimes, entre eles o de violência doméstica contra a mãe, de 90 anos, com pena suspensa. António Franco Fernandes recorreu e agora tentou constituir-se advogado da própria mãe num novo processo. Continua a ser suspeito e o juiz recusou o pedido, alegando que tal seria absurdo. E incompatível, explicou ainda.