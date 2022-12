Zelensky encanta nos EUA mas os republicanos mantêm reservas sobre mais ajudas à Ucrânia

O Presidente ucraniano regressou esta quinta-feira da visita-relâmpago a Washington depois de dizer ao Congresso dos EUA que o apoio à Ucrânia “não é caridade, é um investimento na segurança global e na democracia”. Se a frase mereceu aplausos entusiásticos de toda a assembleia, é a segunda e última parte que merece destaque, pois revela o que terá sido o principal objetivo da visita do líder ucraniano, objetivo esse que saiu gorado.Saiba mais no site do Correio da Manhã