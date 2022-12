“Não há poderes absolutos em Portugal”: Marcelo Rebelo de Sousa realça a variedade de formulações políticas

Presidente da República refere ainda que "democracia portuguesa tem enfrentado desafios difíceis, mas está firme”.

O Presidente da República considerou esta quinta-feira que “todos os poderes acabam por depender de outros poderes e não há poderes absolutos. Isso é uma das riquezas da democracia”.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que “a democracia portuguesa tem enfrentado desafios difíceis, mas está firme”, mesmo “com as objeções que possam ser colocadas aqui e ali por alguns setores da opinião pública portuguesa e em particular até também do pensamento político”.



