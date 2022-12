Parlamento lança desenho animado destinado aos mais jovens para celebrar quadra festiva

Iniciativa pretende explicar de forma didática "as funções e a história do parlamento aos mais jovens".

A Assembleia da República lançou esta sexta-feira um curto vídeo em formato de desenho animado, destinado aos mais jovens, que visa celebrar a quadra natalícia e dar "seguimento à política de aproximação do parlamento aos cidadãos".

Divulgado nas redes sociais e no 'site' do parlamento, o vídeo tem o título "Com um grande poder vem uma grande responsabilidade" e recupera as personagens da série "Amigos da Assembleia", uma iniciativa da Assembleia da República que pretende explicar, através de desenhos animados, "as funções e a história do parlamento aos mais jovens".

No vídeo divulgado esta sexta-feira, "um grupo de jovens alunos está em perigo", depois de durante uma visita ao parlamento um dos professores ter fechado "os visitantes na Sala das Sessões para semear o terror em vésperas de Natal".

"Mas entre os visitantes está Jubas-Aranha, que rapidamente percebe que o Professor afinal é o vilão Dr. Polvo, que preparou esta emboscada com os génios do mal Veneno e Dr. Esquisito. Jubas-Aranha alerta os Super-Amigos da Assembleia: Relógio de Ferro, WolverPombo e Thorquivo! Será que vão conseguir neutralizar os Super-Vilões e devolver o Natal aos estudantes?", lê-se na descrição do desenho animado.

Desde 2020, o parlamento tem divulgado anualmente, na altura do Natal, um curto vídeo com personagens dos "Amigos da Assembleia", colocando-os num "imaginário parlamentar de aventura". Nas edições de 2020 e 2021, o cenário e estilo dos desenhos animados eram alusivos à saga de filmes "Star Wars" e "Indiana Jones".

Já o vídeo deste ano evoca as bandas desenhadas de super-heróis, com personagens referentes aos filmes do Homem-Aranha ou do Super-Homem.

Segundo o gabinete de comunicação da Assembleia da República, o vídeo serve para "celebrar este quadra e desejar uma Boas Festas, trazendo uma aventura em que os Amigos da Assembleia, que habitualmente explicam o Parlamento aos mais novos, vestem o papel de Super-Amigos".

"A Assembleia da República tem produzido vários vídeos de caráter informativo e outros de sensibilização, dando seguimento à política de aproximação do Parlamento aos cidadãos", refere o gabinete de comunicação.

A iniciativa "Os Amigos da Assembleia" encontra-se disponível em https://espacojovem.parlamento.pt/inicio