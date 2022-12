“É para cumprir em quatro anos”: Primeiro-ministro fala sobre o programa da legislatura

António Costa esteve presente no o jantar de Natal do grupo parlamentar do PS.

“Estamos cá para cumprir um programa que apresentámos para quatro anos e não vivemos na ansiedade de cumprir no primeiro ano tudo aquilo que temos para cumprir ao longo da legislatura”, declarou António Costa no jantar de Natal do grupo parlamentar (GP) do PS.

E sublinhou a votação da lei que revê o regime das ordens profissionais. “É com tristeza que vejo que não é já que haverá a votação da Agenda do Trabalho Digno, mas de certeza que em janeiro ou fevereiro isso acontecerá. E garantimos aos que trabalham nas plataformas digitais: não é amanhã que vão ficar protegidos, mas vamos mesmo aprovar legislação para acabar com esta pouca vergonha de fingir que não há relação laboral.” Costa disse também que “temos o dever de dialogar e dialogamos”.

Na mesma noite, mas no jantar do GP do PSD, Luís Montenegro disse que o PSD fez 12 “perguntas diretas” ao primeiro-ministro sobre as acusações do ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa, até agora sem resposta.