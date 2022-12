Explosão em casa fere idoso, filha e neta grávida em Alcanena

Homem de 96 anos sofreu queimaduras nas vias respiratórias.

Um homem, de 96 anos, foi esta quinta-feira levado para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra após ter sofrido queimaduras nas vias respiratórias resultantes de uma explosão ocorrida em casa, em Minde, Alcanena, cujas causas ainda estão por apurar.Chegou a ser mobilizado um helicóptero do INEM para transportar o idoso, mas as más condições atmosféricas impossibilitaram o voo.Na casa encontravam-se a filha e a neta do homem, esta última grávida. As duas, feridas ligeiras, foram conduzidas para o Hospital de Abrantes.