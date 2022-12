Imobiliárias e senhorios pedem todo o tipo de documentos para visita a casas

"Neste momento (o mercado) é um regabofe e cada um faz o que quer", diz o secretário-geral da Associação dos Inquilinos Lisbonenses.

Agências imobiliárias e senhorios já pedem documentos como cartas de apresentação, declarações de IRS, recibos de vencimento e até contratos de trabalho para realizar uma simples visita à casa que estão a arrendar.António Machado, secretário-geral da Associação dos Inquilinos Lisbonenses disse ao JN que "esse tipo de práticas tem vindo a ser usual" e considera que é "um abuso de poder" e "o governo sabe, mas é cúmplice". Acusou ainda o governo de "não querer fazer uma coisa muito simples", que é, "regular o mercado e fiscalizá-lo" e afirmou que "neste momento [o mercado] é um regabofe e cada um faz o que quer".A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) já tomou conhecimento desta situação e afirmaram que percebem que se faça uma "análise prévia para conhecer melhor o possível inquilino", mas consideram que pedir todos esses documentos para as pessoas poderem visitar casas, "não faz sentido". Reforçaram ainda que "parece abusivo que [imobiliárias e senhorios] estabeleçam essas condicionantes".Alexandra Cachucho, advogada que faz parte do corpo jurídico da Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal, afirmou que "não há nada na lei que impeça" esta situação, mas "existe uma norma, no artigo 334.º do Código Civil, relativa ao abuso do direito, que tem a ver com a forma e o momento. Porque é muito diferente pedir esses documentos para a celebração de um contrato ou pedi-los para agendar uma visita".O JN revelou ainda que tentou contactar a secretária de Estado da Habitação, que se recusou a comentar a situação e apenas afirmou que "não intervém em relações entre privados".