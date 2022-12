GNR deteve 50 condutores por excesso de alcool, 28 dos quais com taxa considerada crime

"Operação Natal e Ano Novo 2022" da GNR fez balanço de sinistralidade das últimas 24 horas.

A GNR deteve nas últimas 24 horas 50 condutores por conduzirem com excesso de álcool no sangue, 28 dos quais apresentavam valores considerados crime, e outras 19 pessoas por conduzirem sem carta.

Num comunicado em que faz o balanço das útimas 24 horas da Operação Natal, que arrancou no passado dia 19, a GNR informa que, entre quinta-feira e as 08h00 desta exta-feira, deteve um total de 50 condutores por excesso de álcool, 28 dos quais com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

No total, foram fiscalizados 7.860 condutores e detetadas 1.907 contraordenações, das quais 557 por excesso de velocidade, 137 por falta de inspeção periódica obrigatória, 64 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 49 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 38 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Quanto à sinistralidade rodoviária a GNR registou 265 acidentes, dos quais resultaram três vítimas mortais, quatro feridos graves e 50 feridos leves.

No comunicado, a GNR sublinha que durante a Operação Natal irá continuar a dar prioridade à fiscalização da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade e à falta de inspeção periódica obrigatória dos veículos, assim como às "manobras perigosas", incorreta execução de manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem e à utilização indevida do telemóvel.

A "Operação Natal e Ano Novo 2022" da GNR decorre até ao dia 02 de janeiro.