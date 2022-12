Condutor morre após despiste de camião em Condeixa-a-Nova

Homem de 34 anos estava em paragem cardiorrespiratória.

Um homem morreu esta sexta-feira na sequência do despiste do veículo pesado que conduzia, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o despiste de um veículo pesado de mercadorias foi dado às 07:09, no Itinerário Complementar 2 (IC2), em Condeixa-a-Nova, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

"À chegada ao local, os colegas verificaram que a vítima era um homem de 34 anos, que estava em paragem cardiorrespiratória", referiu à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova.

"Aparentava ter sido algo que se teria passado antes do acidente [...]", adiantou a mesma fonte, admitindo ter-se tratado de "algo súbito, ocorrendo acidente à posteriori".

Até ao momento, desconhecem-se as causas do despiste, de acordo com o CDOS de Coimbra.

O "trânsito está a circular normalmente", acrescentou.

Para o local foram mobilizados seis operacionais, apoiados por três viaturas.