Mundial do Qatar leva ao despedimento de pelo menos dez selecionadores

O campeonato do mundo de futebol realizado este ano no Qatar já vitimou dez selecionadores. Dentro destas dez vítimas encontram-se três portugueses, Fernando Santos (Portugal), Paulo Bento (Coreia do Sul e Carlos Queiroz (Irão).A federação polaca de futebol anunciou ontem o despedimento do treinador Czeslaw Michniewicz, tornando-se dessa forma o décimo selecionador a ficar sem emprego após o mundial 2022.Também Tite (Brasil), Louis Van Gaal (Países Baixos), Luis Enrique (Espanha), Gerard tata Martino (México), Otto Addo (Gana) e Roberto Martinez (Bélgica) ficaram desempregados depois do mundial no Qatar.O mundial deste ano fica marcado pelo fim de ciclo de dois dos melhores jogadores de sempre, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Mas ao observar a quantidade de treinadores que, ou foram despedidos, ou abandonaram o cargo depois deste mundial, podemos também ter aqui uma nova geração de treinadores a assumirem as seleções nacionais.