Atletas masculinos competem pela primeira vez em natação artística nos Jogos Olímpicos 2024

Os atletas masculinos vão poder competir pela primeira vez na prova olímpica de natação artística nos Jogos Olímpicos 2024, que se vão realizar em Paris. A Federação Internacional de Natação (FIN) pediu para que os homens fossem incluídos nesta categoria e o Comité olímpico Internacional aceitou o pedido. As equipas são compostas por oito atletas e é permitida a inclusão de, no máximo, dois homens, de acordo com a CNN USA."Este é um dia de celebração para aqueles que lutaram pela inclusão dos homens neste desporto nos jogos olímpicos e para todos os homens que vão ser pioneiros ao participar", disse a FIN em comunicado.A FIN autoriza a participação de homens nesta categoria desde o Campeonato do Mundo de Natação, em 2015. Na altura, o presidente do principal orgão internacional que rege este desporto,afirmou que "os desportos aquáticos são universais e os homens já provaram que podem ser excelentes nadadores artísticos". "Estou ansioso por ver a nova dinâmica da natação artística a ser partilhada com o mundo em Paris. A inclusão dos homens na natação artística é um grande prémio para todos aqueles que trabalharam tantos anos para que isto fosse possível", acrescentou Al-Musallam.O atleta norte-americano, Bill May, um dos vencedores em 2015, disse que "a inclusão dos homens na natação artística olímpica era considerado um sonho impossível". "Isto prova que todos devemos sonhar alto e agora, todos os atletas devem-se manter unidos igualmente para alcançar a glória olímpica".