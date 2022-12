Queda de talude suspende circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa

Linha da Beira Baixa liga as cidades do Entroncamento e Guarda.

A queda de um talude obrigou à suspensão da circulação ferroviária na Linha Beira da Baixa, entre Fratel e Barca da Amieira, nos distritos de Castelo Branco e Santarém, informou a Infraestruturas de Portugal.

Segundo uma nota de imprensa da Infraestruturas de Portugal (IP), a queda do talude ocorreu ao quilómetro 52,260, o que obrigou à suspensão da circulação ferroviária no troço entre Fratel, no concelho de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, e Barca da Amieira, no concelho de Mação, distrito de Santarém.

Fonte da IP disse à agência Lusa que as equipas de manutenção "estão no terreno a proceder à remoção de terras". Só depois da conclusão dos trabalhos é que será reposta a circulação ferroviária, não existindo, para já, uma estimativa da hora da sua reabertura.

A Linha da Beira Baixa liga as cidades do Entroncamento e Guarda, passando ainda por Abrantes, Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Fundão e Covilhã.