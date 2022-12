Conselho de Defesa dá parecer favorável à proposta das Forças Nacionais Destacadas para 2023

Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu esta sexta-feira com o Presidente da República por videoconferência.

O Conselho Superior de Defesa Nacional deu esta sexta-feira parecer favorável e por unanimidade à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2023.

Segundo informação publicada no sítio oficial da Presidência da República, o Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu-se por videoconferência "sob a presidência do Presidente da República a partir do Palácio de Belém".

"O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu esta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, em sessão ordinária, sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, e deu parecer favorável, por unanimidade, à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2023", pode ler-se na nota informativa divulgada.

Na última reunião deste órgão, em 30 de novembro, foi dado parecer favorável sobre "matéria de força nacional destacada" apresentada pelo chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas, tendo então ficado marcada a reunião desta sexta-feira sobre esta matéria.