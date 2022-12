Homem obrigado a passar Natal no carro após discussão com a mulher

Britânico Shane Blackwell diz que chora todas as noites por não poder passar a quadra festiva com a família.

O britânico Shane Blackwell, de 39 anos, diz que chora todas as noites por não poder passar a quadra festiva com a família. O homemShane revela que não tem outros familiares ou conhecidos na zona de Smethwick, Reino Unido e que, por isso, não tem outra hipótese sem ser ficar no carro. É de notar que nesta cidade as temperaturas no inverno podem descer aos sete graus negativos."Este Natal vai ser realmente esquisito. Vai ser um verdadeiro dia de lixo", disse o britânico.O atual sem-abrigo recebeu ajuda do Banco Alimentar da cidade e, de momento, tenta perceber se pode aceder a outros benefícios. "Não sou classificado como prioridade, independentemente do conselho a que vá", explicou.Shane"Tenho o meu espaço no meu carro e é assim que vai ser até eu conseguir alguma ajuda", concluiu.